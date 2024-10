Ostia era luogo di ritrovo di pregiudicati | chiuso un bar nei pressi della stazione

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre 2024- Nella mattinata di ieri gli agentiPolizia di Stato hanno dato esecuzione al provvedimento di sospensione dell’autorizzazione alla somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, emesso dal Questore di Roma ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., a caricotitolare di un bar. La sospensionelicenza e la conseguente chiusura dell’esercizio commerciale per 5 giorni sono scaturite in seguito ai vari controlli eseguiti dai poliziotti del X Distretto Lido che, in 5 diverse circostanze nell’ultimo mese e mezzo, hanno identificato gli avventori riscontrando a caricomaggior parte di loro pregiudizi di polizia.