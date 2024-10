Nomina del coordinatore del corso per infermieri: sindacati sul piede di guerra (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Nomina diretta del nuovo coordinatore del corso infermieri dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta fa infuriare i sindacati. I segretari di Fials (Salvatore Stabile), Nursing Up (Rosa Nuzzo) e Nursind (Antonio Eliseo) chiedono la revoca della nota del direttore Casertanews.it - Nomina del coordinatore del corso per infermieri: sindacati sul piede di guerra Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ladiretta del nuovodeldell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta fa infuriare i. I segretari di Fials (Salvatore Stabile), Nursing Up (Rosa Nuzzo) e Nursind (Antonio Eliseo) chiedono la revoca della nota del direttore

