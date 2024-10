«No all'autonomia differenziata che danneggia il paese». A novembre manifestazione regionale ad Ancona (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ancona – Una manifestazione regionale per dire ‘no’ all'autonomia differenziata «che spacca il paese». Ad annunciarlo è stato l’europarlamentare di Pesaro Matteo Ricci, esponente del Partito Democratico. L’evento si svolgerà sabato 9 novembre in piazza del Papa ad Ancona dalle 10,30.«Sabato 9 Anconatoday.it - «No all'autonomia differenziata che danneggia il paese». A novembre manifestazione regionale ad Ancona Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)– Unaper dire ‘no’ all'«che spacca il». Ad annunciarlo è stato l’europarlamentare di Pesaro Matteo Ricci, esponente del Partito Democratico. L’evento si svolgerà sabato 9in piazza del Papa addalle 10,30.«Sabato 9

Autonomia differenziata - il 12 novembre la Corte Costituzionale decide sul ricorso della Regione Puglia - È stata fissata per il 12 novembre prossimo la discussione sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Puglia e Toscana sulla legge per l'Autonomia differenziata. Il presidente della Corte Costituzionale Augusto Barbera, riporta l'Ansa, ha scelto la data per l'udienza... (Baritoday.it)