Napoli, la ferocia del boss 16enne: uccide l’amico e lo brucia (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il 16enne “boss” di Pianura, Napoli, era già stato coinvolto in un tentato omicidio. Il ragazzo è stato di nuovo arrestato Nella Napoli violenta dei quartieri periferici, quelli a più alta densità camorristica come Pianura, dove i giovani cominciano ad atteggiarsi boss e per dar prova di assoluta arroganza in favore dei clan dispotici decidono Napoli, la ferocia del boss 16enne: uccide l’amico e lo brucia L'Identità. Lidentita.it - Napoli, la ferocia del boss 16enne: uccide l’amico e lo brucia Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il” di Pianura,, era già stato coinvolto in un tentato omicidio. Il ragazzo è stato di nuovo arrestato Nellaviolenta dei quartieri periferici, quelli a più alta densità camorristica come Pianura, dove i giovani cominciano ad atteggiarsie per dar prova di assoluta arroganza in favore dei clan dispotici decidono, ladele loL'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - il 16enne che ha ucciso Gennaro : “Me l’hanno detto i grandi. Lui era mio amico” - È reo confesso il 16enne, P. I. . Un battesimo […] L'articolo Napoli, il 16enne che ha ucciso Gennaro: “Me l’hanno detto i grandi. Ma ha negato di aver incendiato il cadavere. , raggiunto ieri da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. (Teleclubitalia.it)

Napoli, killer 16enne uccide l'amico, l’ordine partito dal carcere: «Ora è caccia ai complici» - Una vicenda drammatica, c’è un 16enne reo confesso, che ha dichiarato di aver fatto ... Tutto ruota attorno a una piazza di spaccio in via Comunale Napoli, quando si decide di uccidere Gennaro ... (ilmattino.it)

Napoli, aggredita in metro dal compagno: giovane ragazza soccorsa dai lavoratori dell'ANM - Un'aggressione in piena regola, e in pieno giorno. E, per giunta, sotto le telecamere di videosorveglianza, come se nulla fosse. (youmedia.fanpage.it)

Ucciso e dato alle fiamme, la confessione shock di un minore - Il delitto lo scorso 31 agosto a Pianura NAPOLI – Pusher e killer spietato a 16 anni. L’orrore alla periferia del capoluogo campano si è consumato lo scorso 31 agosto. Un ragazzino di appena 16 anni h ... (informazione.it)