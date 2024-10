Masci e Santilli sulla scomparsa di Natarelli: "Uomo per bene e medico innamorato del suo lavoro e della città" (Di giovedì 24 ottobre 2024) «Una persona mite e cordiale, un Uomo per bene, un medico innamorato del suo lavoro e della città di Pescara».Queste le parole del sindaco di Pescara, Carlo Masci, e del presidente del consiglio comunale, Gianni Santilli nel ricordare Tonino Natarelli scomparso la scorsa notte.Masci Ilpescara.it - Masci e Santilli sulla scomparsa di Natarelli: "Uomo per bene e medico innamorato del suo lavoro e della città" Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) «Una persona mite e cordiale, unper, undel suodi Pescara».Queste le parole del sindaco di Pescara, Carlo, e del presidente del consiglio comunale, Gianninel ricordare Toninoscomparso la scorsa notte.

