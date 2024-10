Lupi mannari la spiegazione del finale

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024), ladelUn gioco da tavolo che trasporta i giocatori in un altro mondo, dove devono usare i loro poteri e il loro ingegno per sventare il piano di un male mistico suona familiare? Beh, perché lo è. Ora, se vi dico che nello stesso mondo sono coinvolti un branco die una versione di Leonardo da Vinci, non vi sembrerà strano. Per quanto possa sembrare sciocco, non potrete fare a meno di sentirvi intrigati dalla pura assurdità di questa premessa. È questo il punto di forza di(titolo originale: Loups-Garous) di Francois Uzan. Questo aiuta il film francese a superare l’ovvia familiarità con “Jumanji”. La struttura goffa della storia eleva l’altrimenti generico racconto fantasy medievale, aiutandolo a diventare un classico parco divertimenti d’evasione per le festività natalizie.