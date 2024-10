“L’arte di Alessandro Monteleone in dialogo con la città”: dialogo con la professoressa Filardi (Di giovedì 24 ottobre 2024) Viaggio nelL’arte figurativa di Reggio Calabria per conoscere e comprendere quanto di bello è stato creato nel corso dei secoli. Al via giovedì 24 ottobre alle ore 16,45 nella sala Giuffrè della Villetta de Nava il primo incontro “L’arte di Alessandro Monteleone in dialogo con la città”.In Reggiotoday.it - “L’arte di Alessandro Monteleone in dialogo con la città”: dialogo con la professoressa Filardi Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Viaggio nelfigurativa di Reggio Calabria per conoscere e comprendere quanto di bello è stato creato nel corso dei secoli. Al via giovedì 24 ottobre alle ore 16,45 nella sala Giuffrè della Villetta de Nava il primo incontro “diincon la”.In

L’arte del dialogo in “Aspettando Re Lear” : il nuovo docufilm di Alessandro Preziosi - Preziosi osserva come i giovani tendano a preferire forme di dialogo virtuale, che distaccano dalla comunicazione diretta e sincera. Attraverso le opere del maestro, il docufilm riesce a trasmettere una forte carica emozionale, fornendo al pubblico spunti di riflessione sulla rinascita e sull’identità. (Gaeta.it)

Dialogo tra oriente e occidente : l’arte in mostra a Padova - Gigante inoltre sottolinea come il valore culturale delle opere esposte cresce notevolmente quando queste vengono presentate in mostre internazionali, conferendone quindi una rilevanza storica. Organizzata dal Comune di Padova e curata dalla storica dell’arte Serenella Baccaglini, questa esposizione crea un affascinante dialogo tra artisti di provenienza diversa, ponendo fianco a fianco la tradizione artistica orientale e quella occidentale. (Bollicinevip.com)