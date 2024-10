Inter-Juventus, le decisioni su Koopmeiners, Calhanoglu e Nico Gonzalez (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tutto pronto per la sfida tra Inter-Juventus, supersfida valida per la 9^ giornata di Serie A. Attenzione alle ultime novità dall’infermeria, con Thiago Motta e Inzaghi alle prese con diversi infortunati e punti Interrogativi Tengono banco gli infortuni in casa Inter e Juventus in vista della sfida di domenica sera, in programma alle ore 18:00 a San Siro. Partendo dai nerazzurri, infatti, Inzaghi dovrà fare i conti con gli infortuni di Calhanoglu e Acerbi. Il centrale difensivo ex Lazio, infatti, ha rimediato una lesione muscolare e quasi sicuramente non sarà a disposizione per il match contro i bianconeri. Nessun rischio inutile e nessuna particolare fretta. La sua assenza sembrerebbe essere ormai certa e scontata. Discorso leggermente diverso per Calhanoglu, il quale ha rimediato una elongazione muscolare e proverà a rispondere presente in occasione della 9^ giornata. Tvplay.it - Inter-Juventus, le decisioni su Koopmeiners, Calhanoglu e Nico Gonzalez Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tutto pronto per la sfida tra, supersfida valida per la 9^ giornata di Serie A. Attenzione alle ultime novità dall’infermeria, con Thiago Motta e Inzaghi alle prese con diversi infortunati e puntirogativi Tengono banco gli infortuni in casain vista della sfida di domenica sera, in programma alle ore 18:00 a San Siro. Partendo dai nerazzurri, infatti, Inzaghi dovrà fare i conti con gli infortuni die Acerbi. Il centrale difensivo ex Lazio, infatti, ha rimediato una lesione muscolare e quasi sicuramente non sarà a disposizione per il match contro i bianconeri. Nessun rischio inutile e nessuna particolare fretta. La sua assenza sembrerebbe essere ormai certa e scontata. Discorso leggermente diverso per, il quale ha rimediato una elongazione muscolare e proverà a rispondere presente in occasione della 9^ giornata.

