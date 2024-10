Incubo furti a Pietrelcina, razzia con gli abitanti in casa: scattano le ronde (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAudi nera, com vetri oscurati e una targa clonata: il mezzo visto e sentito più volti nelle ultime settimane dalle parti di Apice e Paduli. Una macchina utilizzata per recuperare un gruppo di ladri che stanno facendo razzia nel Sannio spostandosi lungo una direttrice ben precisa. L’attenzione dei malviventi, in questo momento, è concentrata nella zona di Pietrelcina, teatro degli ultimi episodi con spostamento, poi, verso Pago Veiano e Pesco Sannita, zone limitrofe alla terra di Padre Pio. E’ psicosi nel territorio pietrelcinese perchè si tratta di persone che non si fanno grossi scrupoli a entrare negli appartamenti nonostante ci siano gli occupanti all’interno. Il sindaco Mazzone, nei giorni scorsi, ha chiesto un aumento di agenti sul territorio per dare sicurezza ai cittadini. Cittadini che, però, non stanno rimanendo con le mani in mano. Anteprima24.it - Incubo furti a Pietrelcina, razzia con gli abitanti in casa: scattano le ronde Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAudi nera, com vetri oscurati e una targa clonata: il mezzo visto e sentito più volti nelle ultime settimane dalle parti di Apice e Paduli. Una macchina utilizzata per recuperare un gruppo di ladri che stanno facendonel Sannio spostandosi lungo una direttrice ben precisa. L’attenzione dei malviventi, in questo momento, è concentrata nella zona di, teatro degli ultimi episodi con spostamento, poi, verso Pago Veiano e Pesco Sannita, zone limitrofe alla terra di Padre Pio. E’ psicosi nel territorio pietrelcinese perchè si tratta di persone che non si fanno grossi scrupoli a entrare negli appartamenti nonostante ci siano gli occupanti all’interno. Il sindaco Mazzone, nei giorni scorsi, ha chiesto un aumento di agenti sul territorio per dare sicurezza ai cittadini. Cittadini che, però, non stanno rimanendo con le mani in mano.

