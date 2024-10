Il Premio Sacharov 2024 va agli oppositori venezuelani Machado e Gonzalez Urrutia (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Premio Sacharov 2024 è stato assegnato agli oppositori venezuelani Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez Urrutia, riconosciuto lo scorso settembre dal Parlamento europeo come legittimo presidente del Venezuela. Entrambi sono stati nominati dal Partito Popolare Europeo, mentre i Conservatori e Riformisti Europei hanno candidato Urrutia. Nei giorni scorsi anche i Patrioti hanno annunciato il loro appoggio. Machado è stata nominata candidata presidenziale dell’opposizione venezuelana a nome della “Piattaforma democratica unitaria” nel 2023, ma è stata successivamente esclusa dalle elezioni dal Consiglio elettorale nazionale controllato dal regime. Ilfattoquotidiano.it - Il Premio Sacharov 2024 va agli oppositori venezuelani Machado e Gonzalez Urrutia Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ilè stato assegnatoMaria Corinae Edmundo, riconosciuto lo scorso settembre dal Parlamento europeo come legittimo presidente del Venezuela. Entrambi sono stati nominati dal Partito Popolare Europeo, mentre i Conservatori e Riformisti Europei hanno candidato. Nei giorni scorsi anche i Patrioti hanno annunciato il loro appoggio.è stata nominata candidata presidenziale dell’opposizione venezuelana a nome della “Piattaforma democratica unitaria” nel 2023, ma è stata successivamente esclusa dalle elezioni dal Consiglio elettorale nazionale controllato dal regime.

Ue - premio Sacharov agli oppositori venezuelani Machado e Gonzalez - 400 persone sono state arrestate durante le manifestazioni che hanno seguito le elezioni e le organizzazioni non governative hanno riportato la morte di 24 persone. Nella loro ricerca di una transizione equa, libera e pacifica del potere, hanno sostenuto senza paura i valori che milioni di venezuelani e il Parlamento europeo hanno così a cuore: giustizia, democrazia e Stato di diritto. (Lapresse.it)

Il premio Sacharov 2024 agli oppositori di Maduro in Venezuela : chi sono Machado e Urrutia - I motivi erano semplici: ex-ambasciatore 75enne, è celebre in patria per la sua moderazione e la sua esperienza nel gestire momenti di tensione. Il sostegno europeo «Nel futuro lotteremo per la libertà e il ripristino della democrazia in Venezuela». A González Urrutia, nonostante il mandato d’arresto per terrorismo spiccato nei suoi confronti, viene invece concesso il libero passaggio per la Spagna: una falsa liberalità per togliersi una spina dal fianco e accusare González Urrutia di codardia. (Open.online)