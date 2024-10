Il Mesagne pareggia con il Carovigno e continua il cammino in Coppa Italia (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Mesagne resta in gioco nella Coppa Italia della Promozione pugliese al termine di un rocambolesco duello contro il Carovigno. Allo stadio Citiolo di San Vito dei Normanni i gialloblù hanno colto un 2-2 nel derby contro i rossoblù, ottenendo il pass per i quarti di finale grazie alla vittoria Brindisireport.it - Il Mesagne pareggia con il Carovigno e continua il cammino in Coppa Italia Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ilresta in gioco nelladella Promozione pugliese al termine di un rocambolesco duello contro il. Allo stadio Citiolo di San Vito dei Normanni i gialloblù hanno colto un 2-2 nel derby contro i rossoblù, ottenendo il pass per i quarti di finale grazie alla vittoria

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Mesagne pareggia con il Carovigno e continua il cammino in Coppa Italia - Il Mesagne resta in gioco nella Coppa Italia della Promozione pugliese al termine di un rocambolesco duello contro il Carovigno. Allo stadio Citiolo di San Vito dei Normanni i gialloblù hanno colto un 2-2 nel derby contro i rossoblù, ottenendo il pass per i quarti di finale grazie alla vittoria... (Brindisireport.it)

Promozione Puglia : il Mesagne cade di misura - primo ko per il Carovigno - Di seguito i risultati ottenuti dalle squadre brindisine nella sesta giornata del campionato di Promozione pugliese. Trepuzzi-Mesagne 1-0 Carovigno-Maglie 0-3 Promozione Puglia: l'Otranto vola al primo posto, tris del Maglie al Carovigno Promozione Puglia 2024/2025, la... (Brindisireport.it)

Promozione Puglia : il Mesagne cade di misura - primo ko per il Carovigno - Di seguito i risultati ottenuti dalle squadre brindisine nella sesta giornata del campionato di Promozione pugliese. Trepuzzi-Mesagne 1-0 Carovigno-Maglie 0-3 Promozione Puglia 2024/2025, la classifica del girone B Otranto 14 (punti) Carovigno 13 Terre di Acaya e Roca 13... (Today.it)