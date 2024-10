Gaetano, Michele e Samuel vittime di serie C: rabbia per quel minuto di silenzio che la Lega non ha concesso (Di giovedì 24 ottobre 2024) Antonio, padre di Gaetano Gentile e ultrà di lunga data del Barletta, sta portando avanti una battaglia contro la decisione della Lega di non concedere un minuto di silenzio per la morte dei tre giovani tifosi rossoneri deceduti in un incidente stradale nei minuti successivi al triplice fischio Foggiatoday.it - Gaetano, Michele e Samuel vittime di serie C: rabbia per quel minuto di silenzio che la Lega non ha concesso Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Antonio, padre diGentile e ultrà di lunga data del Barletta, sta portando avanti una battaglia contro la decisione delladi non concedere undiper la morte dei tre giovani tifosi rossoneri deceduti in un incidente stradale nei minuti successivi al triplice fischio

