Anteprima24.it - Frignano, sversamento abusivo in via della Sapienza. L’opposizione: “Situazione peggiorata dopo un anno”

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ trascorso ormai unda quando abbiamo denunciato pubblicamente lodi rifiuti in Via, ma ad oggi laè solo. “Abbiamo segnalato alle autorità competenti e portato la questione in Consiglio Comunale con la promessa di una bonifica,” afferma il consigliere di opposizione Aldo Simonelli, “ma queste promesse sono rimaste, come spesso accade, parole vuote.è stata abbandonata a se stessa.” – così i consiglieri Comunali Aldo Simonelli, Vincenzo Mastroianni, Giovanna Alidorante La zona in questione, utilizzata quotidianamente dalla ditta incaricataraccolta rifiuti, Econova, come deposito per rifiuti ingombranti, sta diventando una vera e propria discarica abusiva. “È inaccettabile che vi sia anche la presenza di materiali tossici,” denuncia il consigliere Vincenzo Mastroianni.