Oasport.it - Francesco Bagnaia parla chiaro: “Ho una missione, devo recuperare punti”

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Terzultimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. In Thailandia, sul circuito di Buriram, riprenderà il confronto iridato trae lo spagnolo Jorge Martin. Il centauro iberico della Ducati Pramac precede in classifica generale Pecco di 20 lunghezze. Il pilota nostrano deve, quindi, rimontare e spera di trovare in territorio asiatico quelle sensazioni che in Australia non ha avuto. “La mia, questo circuito è meglio per me rispetto a Phillip Island dove non sono mai stato il più veloce. Questo tracciato mi piace, penso di aver un potenziale più alto qui“, ha raccontatoin conferenza stampa. “La situazione è diversa rispetto a quando non c’era la Sprint: è più facile perdere o guadagnare. Ma resta sempre il -20, servirà fare qualcosa in più per“, ha precisato il due-volte iridato.