Firenze, al via i laboratori per ragazzi a Palazzo Davanzati (Di giovedì 24 ottobre 2024) Firenze, 21 ottobre 2024 - Cavalieri valorosi, dame in difficoltà, uomini e donne dotati di poteri magici e persino mostri e creature fantastiche. Tutto questo e molto altro ancora nei laboratori “C’era una volta il venerdì a Palazzo Davanzati” a cui, a partire dal 25 ottobre, potranno partecipare gratuitamente i bambini dai 6 ai 12 anni al Museo di Palazzo Davanzati. L’iniziativa, pensata per offrire ai più giovani un’occasione di visita divertente e interattiva, prevede incontri mensili che si terranno da ottobre a dicembre 2024. Il Museo di Palazzo Davanzati è infatti uno scrigno di storie: dipinte su tavole e pareti, persino ricamate sui tessuti, le opere della collezione ci parlano di temi e situazioni, ricche di insegnamenti. Lanazione.it - Firenze, al via i laboratori per ragazzi a Palazzo Davanzati Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 - Cavalieri valorosi, dame in difficoltà, uomini e donne dotati di poteri magici e persino mostri e creature fantastiche. Tutto questo e molto altro ancora nei“C’era una volta il venerdì a” a cui, a partire dal 25 ottobre, potranno partecipare gratuitamente i bambini dai 6 ai 12 anni al Museo di. L’iniziativa, pensata per offrire ai più giovani un’occasione di visita divertente e interattiva, prevede incontri mensili che si terranno da ottobre a dicembre 2024. Il Museo diè infatti uno scrigno di storie: dipinte su tavole e pareti, persino ricamate sui tessuti, le opere della collezione ci parlano di temi e situazioni, ricche di insegnamenti.

