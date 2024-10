Lanazione.it - Fiera di Scandicci, decine di tonnellate di Co2 risparmiate

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Firenze, 24 ottobre 2024 – Ladi, che si è svolta dal 5 al 13 ottobre, è stata ufficialmente la più sostenibile di sempre. A certificarlo sono i numeri di Alia e quelli dell'azienda fiorentina Good job service, che per il secondo anno ha curato la gestione di pulizia e rifiuti della. Nel dettaglio, si spiega da Good job service, durante la manifestazione per i rifiuti non differenziati “il riciclo è stato di 7,31. Questo significa un risparmio fino a 14,62di Co2”. Sulla plastica e imballaggi misti “il risparmio è di circa 2.50di Co2, con 1.50riciclate”. Per carta e cartone “il risparmio di Co2 è compreso tra 1.37 e 1.96di Co2”. La sostenibilità non si è fermata solo nei giorni dellama pure prima e dopo. Durante la fase di allestimento, ad esempio, “per 2.