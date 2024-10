Federazione Italiana Tabaccai di Siena. Marco Franci confermato al vertice (Di giovedì 24 ottobre 2024) Marco Franci, titolare della rivendita 8 di Sovicille è stato confermato alla guida della Federazione Italiana Tabaccai di Siena. La nomina è giunta alla fine della riunione elettorale nell’ufficio provinciale della Fit, alla presenza del presidente nazionale, Mario Antonelli, del vicepresidente nazionale vicario, Giovanni Catelli e di Massimo Farris, componente del Comitato Esecutivo. "Mi congratulo con Marco Franci – ha detto Antonelli –. Che i Tabaccai senesi lo abbiano confermato alla presidenza provinciale dimostra che la dedizione e la passione messe al servizio della categoria hanno portato risultati notevoli sul territorio e una giusta soddisfazione personale". "Ringrazio di cuore i tanti colleghi che hanno votato per me e ancor di più sono grato a tutti i colleghi che nello scorso mandato mi hanno supportato. Lanazione.it - Federazione Italiana Tabaccai di Siena. Marco Franci confermato al vertice Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), titolare della rivendita 8 di Sovicille è statoalla guida delladi. La nomina è giunta alla fine della riunione elettorale nell’ufficio provinciale della Fit, alla presenza del presidente nazionale, Mario Antonelli, del vicepresidente nazionale vicario, Giovanni Catelli e di Massimo Farris, componente del Comitato Esecutivo. "Mi congratulo con– ha detto Antonelli –. Che isenesi lo abbianoalla presidenza provinciale dimostra che la dedizione e la passione messe al servizio della categoria hanno portato risultati notevoli sul territorio e una giusta soddisfazione personale". "Ringrazio di cuore i tanti colleghi che hanno votato per me e ancor di più sono grato a tutti i colleghi che nello scorso mandato mi hanno supportato.

