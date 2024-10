361magazine.com - Elezioni USA, sale lo scontro tra Kamala Harris e Donald Trump

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Si avvicinano leamericane Si avvicina la corsa alla Casa Bianca e alleamericane, con l’appuntamento fissato per il 5 novembre. Gli americani sceglieranno, chi trasarà il successore di Joe Biden. In Pannsylvania, alla CNN, laha detto: “Sono convinta chesia un fascista. E non lo penso solo io, ma anche le persone che hanno lavorato con lui.non difenderà la Costituzione americana, la ucciderà”. Poi laha ribadito comerappresenti un pericolo per tutti e dice come l’ex Potus: “è pronto a stilare una lista dei suoi nemici per vendicarsi. Attaccherà i suoi oppositori pacifici o i giornalisti. Ha detto di essere pronto ad usare l’esercito contro il nemico interno. Io rappresento una nuova generazione di leader, un approccio nuovo che si basa su esperienze diverse”.