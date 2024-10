Eleonora Giorgi, il dolce gesto di Stefano De Martino (Di giovedì 24 ottobre 2024) Stefano De Martino ha lasciato senza parole Eleonora Giorgi. Lunedì 21 ottobre l’attrice romana, impegnata in una dura lotta contro Eleonora Giorgi, il dolce gesto di Stefano De Martino su Perizona.it Perizona.it - Eleonora Giorgi, il dolce gesto di Stefano De Martino Leggi tutta la notizia su Perizona.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)Deha lasciato senza parole. Lunedì 21 ottobre l’attrice romana, impegnata in una dura lotta contro, ildiDesu Perizona.it

Stefano De Martino - il gesto per Eleonora Giorgi commuove tutti - Tra le altre cose, Eleonora Giorgi ha parlato anche di Stefano De Martino, facendogli tanti complimenti. La lotta al tumore al pancreas è complicata e dolorosa, ma l’attrice ha sempre raccontato tutto al pubblico. È stato un modo per mettere ancora più a fuoco il valore del tempo che resta. Da allora ha scelto di condividere sui social, ma anche in televisione, la sua battaglia contro la malattia. (Tvzap.it)

Stefano De Martino ha fatto una sorpresa bellissima a Eleonora Giorgi : ecco cosa ha fatto e perché - 40 alle 21. Ecco le sue parole al noto magazine: “Evviva Stefano De Martino: dalle 20. Il mazzo di fiori Stefano ha aggiunto ai fiori un dolce bigliettino in cui leggiamo: “Cara Eleonora, ricambio la stima e la simpatia. Io però tengo duro. Come sappiamo, attualmente l’attrice – oggi 71 anni – sta attraversando un periodo molto delicato a causa della sua malattia: qualche mese fa le è stato diagnosticato un tumore al pancreas. (Donnapop.it)

Stefano De Martino e il suo gesto romantico per Eleonora Giorgi - Un omaggio floreale che racconta di stima e umanità in un momento difficile Leggi tutto Il gesto di Stefano De Martino: un bouquet di rose per Eleonora Giorgi su Donne Magazine. . (Donnemagazine.it)