Metropolitanmagazine.it - Effetto Liam Payne per gli One Direction, gli album della boyband ritornano nella classifica del Regno Unito

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Con la tragica scomparsa di, la musica degli Oneha avuto una rinascita nelle classifiche del, dove gliattualmente si trovano a ridossotop ten. L’artista è scomparso lo scorso 16 ottobre a 31 anni, per via di una caduta dal balconecamera situata al terzo piano dell’hotel, dove alloggiava in Buenos Aires. Sin dai primi momenti che si sono susseguiti alla dolorosa notizia, tantissimi amici, fan e familiari, inclusi i quattro membri Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik, hanno manifestato il loro dolore sui social, e presentandosi nel luogo dove è avvenuto il tragico incidente.