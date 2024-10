Quotidiano.net - Destro (Confindustria): Logistica centrale per la competitività

(Di giovedì 24 ottobre 2024) "Laè cresciuta molto in Italia, nel 2023 ha contribuito per l'8,2% al Pil del nostro Paese. Un dato importante. Ma ancora sono molte le potenzialità inespresse", evidenzia il delegato del presidente diper la, i trasporti e il turismo, Leopoldo, intervenendo all'assemblea di Anita. "Per aumentare ladelle aziende - dice -punta a dare allaun ruolo. E le sfide che abbiamo davanti sono molteplici. Tra queste, l'utilizzo del 'franco fabbrica' che contribuisce a limitare fortemente la crescita dellanazionale e a renderne frammentata l'offerta. La transizione ecologica e quindi la decarbonizzazione dei trasporti.ha contrastato con forza l'approccio ideologico portato avanti dall'Ue perché occorre un approccio graduale e con tempistiche adeguate.