Demolire la scuola per far passare lo Skymetro: la protesta contro l'ipotesi (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si terrà oggi, giovedì 24 ottobre alle 12, il presidio di solidarietà della Rete Liguria in favore dell'istituto Firpo-Buonarroti di Genova. La scuola che si trova in via Canevari, a Marassi, potrebbe essere demolita per lasciare spazio allo Skymetro, la metropolitana sopraelevata che dovrebbe Genovatoday.it - Demolire la scuola per far passare lo Skymetro: la protesta contro l'ipotesi Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si terrà oggi, giovedì 24 ottobre alle 12, il presidio di solidarietà della Rete Liguria in favore dell'istituto Firpo-Buonarroti di Genova. Lache si trova in via Canevari, a Marassi, potrebbe essere demolita per lasciare spazio allo, la metropolitana sopraelevata che dovrebbe

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Demolire scuola per far passare lo Skymetro: la protesta contro l'ipotesi - La scuola che si trova in via Canevari, a Marassi, potrebbe essere demolita per lasciare spazio allo Skymetro, la metropolitana sopraelevata che dovrebbe collegare la Val Bisagno a Brignole. L'ipotesi ... (genovatoday.it)

L’asilo nido comunale di Nettuno riaprirà dopo 3 anni grazie (anche) alla Bcc - Dopo tre anni di chiusura partono i lavori di ristrutturazione dell’asilo nido comunale Il germoglio di Nettuno, chiuso nel 2021 per problemi strutturali. Il cantiere è possibile grazie alla generosit ... (ilcaffe.tv)

La piscina di via Zarotto sarà demolita e ricostruita. Progetto da 13,4 milioni tra attività sportiva e sociale. Ci sarà anche un privato - La piscina Ferrari di via Zarotto è stata chiusa nel 2021 per problemi strutturali. Questo ha, di fatto, ridotto gli spazi d'acqua per sport, divertimento e salute a Parma. Un impianto storico. Vista ... (gazzettadiparma.it)