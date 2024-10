Tvplay.it - Criscitiello SHOW in LIVE: “Così Dybala è INUTILE per la ROMA. Gli Arbitri sono INCAPACI”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il direttore di Sportitalia, Michele, ha parlato in diretta di Pauloe deglidi Serie A: il commento è durissimo In diretta è intervenuto in esclusiva Michele, Direttore di Sportitalia, che ha parlato del momento dellae di Paulo, ma anche di Napoli, Inter, Milan e deglidi Serie A che non stanno convincendo al 100%. Un giudizio chiaro e conciso quello sul momento di difficoltà della, ma ancora più duro nei confronti deglidi Serie A che hanno commesso errori gravi a ripetizione dall’inizio del campionato. Nel video pinnato in alto, l’intervento completo del Direttore che ha fatto parlare anche gli altri ospiti in. L'articoloin: “per la. Gli” proviene da TvPlay.it.