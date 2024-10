Sport.periodicodaily.com - Cremonese Vs Salernitana: le probabili formazioni

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I grigiorossi vogliono vincere per avvicinarsi al vertice, mentre i granata devono guardarsi alle spalle per tenere le distanze sulla zona rossa della classifica.Vssi giocherà sabato 26 ottobre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Zini.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I grigiorossi, dopo un avvio non all’altezza delle aspettative, hanno invertito il trend a cominciare dalla guida tecnica che ha visto Corini subentrare all’esonerato Stroppa. La prima del neo allenatore è stata positiva grazie alla vittoria ottenuta in trasferta sul campo della Juve Stabia. La classifica dice ora quarto posto con 14 punti, a cinque lunghezze dal secondo posto al quale ambisce tutto l’ambiente.