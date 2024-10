Conferenza di Parigi, dalla comunità internazionale un miliardo di euro per il Libano (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot ha annunciato che nel corso di una Conferenza internazionale a sostegno del Libano, che si è tenuta a Parigi, sono stati raccolti 800 milioni di dollari in aiuti umanitari e altri 200 milioni per l’esercito del Paese dei cedri. La Francia in particolare donerà 100 milioni di euro a Beirut. Lo ha annunciato Emmanuel Macron. L’obiettivo della Conferenza era raccogliere 500 milioni di euro, all’incirca quanto ritenuto necessario dalle Nazioni Unite per assistere gli sfollati del Paese. «La guerra deve finire il prima possibile. Deve esserci un cessate il fuoco in Libano», ha affermato il presidente francese. Emmanuel Macron (Getty Images). Lettera43.it - Conferenza di Parigi, dalla comunità internazionale un miliardo di euro per il Libano Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot ha annunciato che nel corso di unaa sostegno del, che si è tenuta a, sono stati raccolti 800 milioni di dollari in aiuti umanitari e altri 200 milioni per l’esercito del Paese dei cedri. La Francia in particolare donerà 100 milioni dia Beirut. Lo ha annunciato Emmanuel Macron. L’obiettivo dellaera raccogliere 500 milioni di, all’incirca quanto ritenuto necessario dalle Nazioni Unite per assistere gli sfollati del Paese. «La guerra deve finire il prima possibile. Deve esserci un cessate il fuoco in», ha affermato il presidente francese. Emmanuel Macron (Getty Images).

