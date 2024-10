Cambiaso si racconta a Vivo Azzurro | Un percorso bellissimo Un mio merito? La tenacia la fame che ho avuto

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Uno dei volti nuovo della Nazionale Italiana nell’ultimo è stato Andrea, subito protagonista anche in questo avvio di stagione sia con la maglia azzurra che con quella della Juventus. “Come ho fatto ad arrivare qui è una bella domanda – ha dichiarato nell’intervista rilasciata aTV in occasione dell’ultimo raduno della Nazionale a Coverciano – non me lo so spiegare neanche io. È stato un, mi auguro che sia ancora all’inizio di questo sogno che piano piano sto realizzando. Un? La, lache hosin da piccolo. Ho sempre creduto in me stesso e così sono arrivato fino alla Nazionale”. sempre creduto in me stesso e così sono arrivato fino alla Nazionale”. “Ho sempre pensato che se non mi fossi rotto il ginocchio – le sue parole al microfono della piattaforma OTT della FIGC – oggi probabilmente non sarei qui.