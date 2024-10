Ilgiorno.it - Brescia Calcio. Accertamenti di Imu e Tasi

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Non è bastato il lungo contraddittorio con il Comune di: ieri alsono stati notificati gli avvisi di accertamento per2019 e Imu dal 2019 al 2023 per circa 777mila euro. Per la società guidata da Massimo Cellino, si tratta di richiesta del tutto infondata e comunque singolare per vari motivi. "Non si comprende come mai una tale richiesta venga avanzata soltanto oggi nei confronti dell’attuale proprietà senza che mai, prima dell’acquisto del 2017 ad opera del presidente Cellino (e cioè nel periodo 2011-2017), identica richiesta fosse mai stata formalizzata verso i precedenti proprietari", spiega la società in una nota.