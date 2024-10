Ilrestodelcarlino.it - Bologna com’era: papa Lambertini voleva un museo in città

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Mentre proteggeva e tutelava le opere d’arte nelle chiese impedendo ai titolari dei giuspatronati di chiese e cappelle di asportare da esse le opere d’arte,dispose la sorveglianza delle frontiere e di perseguire i contrabbandieri di opere d’arte. A metà dei suoi 18 anni di pontificato (1740-1758), nel 1749inaugurò la Pinacoteca Capitolina in Campidoglio. Tuttavia soffriva nel vedere la suapriva di un. Ladi Guido Reni e dei Carracci e di altri importanti artisti avrebbe meritato un luogo prestigioso per valorizzare una gloriosa tradizione, quella di Felsina Pittrice.lanciò una proposta al cardinale legato di: utilizzare come grandeil Salone del Podestà (foto), utilizzato come teatro pubblico, trascurato e in precarie condizioni. Fu una grande idea che purtroppo non ebbe seguito. (segue) Marco Poli