Ilrestodelcarlino.it - Batteria auto: ecco perché vanno sempre pulite

(Di giovedì 24 ottobre 2024) La corretta manutenzione delle batterie dellemobili è fondamentale per garantire un funzionamento ottimale del veicolo e prolungarne la vita. Le batterie, essenziali per l'avviamento del motore e il funzionamento di vari sistemi elettrici, richiedono attenzione e cura per evitare problemi imprevisti. In primo luogo, è importante comprendere il tipo diutilizzato. Le batterie al piombo-acido sono le più comuni, ma esistono anche batterie al litio e altri materiali. Ognuna ha specifiche esigenze di manutenzione. Le batterie al piombo-acido, ad esempio, necessitano di una verifica regolare dei livelli di elettrolito, che deve coprire le piastre di piombo. Se i livelli sono bassi, si può aggiungere acqua distillata, evitando l'acqua del rubinetto che può contenere minerali nocivi. Un altro aspetto cruciale è la pulizia dei poli della