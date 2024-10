Barutz Fra -Spettacolo “SOS nonna” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Venerdì 17 gennaio 2025 Ore 21.15 - Teatro Cristallo di Oderzo (TV)Sabato 8 marzo 2025 Ore 21.15 - Teatro Sant'Anna gli Alcuni di Treviso.Conosciuto da tutti come “Amica dea Fernanda e nonna de Filippo”, Francesco Baruto, 23 anni, ha iniziato a pubblicare sui social dei video dove imita Trevisotoday.it - Barutz Fra -Spettacolo “SOS nonna” Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Venerdì 17 gennaio 2025 Ore 21.15 - Teatro Cristallo di Oderzo (TV)Sabato 8 marzo 2025 Ore 21.15 - Teatro Sant'Anna gli Alcuni di Treviso.Conosciuto da tutti come “Amica dea Fernanda ede Filippo”, Francesco Baruto, 23 anni, ha iniziato a pubblicare sui social dei video dove imita

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"SOS nonna", il nuovo spettacolo teatrale di Barutz Fra - Conosciuto da tutti come “Amica dea Fernanda e nonna de Filippo”, Francesco Baruto, 23 anni, ha iniziato a pubblicare sui social dei video dove imita le nonne venete subito dopo il Covid, nel 2021. (veronasera.it)

Un'enciclica sull'amore che fa bene al cuore - Prendendo spunto dal 350° anniversario della prima manifestazione del Sacro Cuore di Gesù a Santa Margherita Maria Alacoque, che ha aperto un anno dedicato al Sacro cuore che si concluderà il 27 ... (famigliacristiana.it)

Tyler, The Creator annuncia un concerto a Milano nel 2025: come acquistare i biglietti - Tyler The Creator ha annunciato un concerto a Milano nel 2025. Il rapper si esibirà al Forum di Assago: come acquistare i biglietti. (tag24.it)