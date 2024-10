Attentato Ankara, raid Turchia in Iraq e Siria: distrutti 32 obiettivi Pkk (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dopo l'attacco di ieri nei pressi di Ankara, la Turchia ha confermato che nelle scorse ore raid hanno colpito obiettivi legati al Pkk nel nord dell'Iraq e in Siria. "Sono stati colpiti e distrutti 32 obiettivi appartenenti ai terroristi", hanno reso noto dal ministero della Difesa. Secondo le Forze democratiche Siriane (Fds, a guida L'articolo Attentato Ankara, raid Turchia in Iraq e Siria: distrutti 32 obiettivi Pkk proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dopo l'attacco di ieri nei pressi di, laha confermato che nelle scorse orehanno colpitolegati al Pkk nel nord dell'e in. "Sono stati colpiti e32appartenenti ai terroristi", hanno reso noto dal ministero della Difesa. Secondo le Forze democratichene (Fds, a guida L'articoloin32Pkk proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Turchia - dopo l’attentato ad Ankara colpiti obiettivi Pkk in Iraq e in Siria - Dopo l’attentato di mercoledì sera alla sede della Turkish Aerospace Industries vicino ad Ankara in cui 4 persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite in un attacco da parte di due assalitori armati, le autorità turche hanno puntato il dito contro il Pkk, il Partito dei lavoratori del Kurdistan, e in risposta all’attentato l’aviazione della Turchia ha colpito obiettivi dei militanti curdi in Iraq e Siria. (Lapresse.it)

Attentato ad Ankara - il governo turco accusa il Pkk : confermati i raid contro 32 obiettivi legati al Partito dei lavoratori del Kurdistan - L’attacco non è stato sinora rivendicato. . 30 di ieri, il commando ha aperto il fuoco con fucili d’assalto all’ingresso della Turkish Aerospace Industries. L’assalto è avvenuto a Kahramankazan, cittadina a circa 50 chilometri a nord-ovest di Ankara. Ma non capiscono – ha dichiarato – Li perseguiteremo finché non sarà eliminato l’ultimo terrorista”. (Ilfattoquotidiano.it)