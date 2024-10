Anziana raggirata a Tricesimo fa identificare i truffatori ricordandosi la marca dell'auto (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sono stati bloccati a San Donà di Piave i due truffatori che ieri, mercoledì 23 ottobre, avrebbero raggirato una donna classe 1943, di Tricesimo. I due, un uomo di nazionalità polacca, nato nel 1995 e residente a Caserta, e una donna, del 1984 e residente a Napoli, erano a bordo di una Citroen Udinetoday.it - Anziana raggirata a Tricesimo fa identificare i truffatori ricordandosi la marca dell'auto Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sono stati bloccati a San Donà di Piave i dueche ieri, mercoledì 23 ottobre, avrebbero raggirato una donna classe 1943, di. I due, un uomo di nazionalità polacca, nato nel 1995 e residente a Caserta, e una donna, del 1984 e residente a Napoli, erano a bordo di una Citroen

