Anticipazioni X Factor del 24 ottobre: Ghali ospite al primo Live

Dopo una lunga selezione fatta di audizioni, Bootcamp e Home Visit, per X Factor è tempo di aprire le porte alla fase dei Live. Il talent show in onda su Sky e condotto da Giorgia è pronto ad accogliere giudici e concorrenti per dare vita a una gara fatta di esibizioni mozzafiato. La prima puntata dei Live, che potremo vedere giovedì 24 ottobre, promette grandi sorprese, colpi di scena e un ospite d'eccezione: Ghali.

"X Factor", cosa vedremo nel primo Live

Tutto pronto per la prima puntata Live di X Factor. Nella serata di giovedì 24 ottobre ritroveremo Giorgia nei panni di conduttrice, pronta a intrattenere gli spettatori con il suo carisma. La cantante tornerà infatti da padrona di casa per dare inizio ai Live del talent. Un appuntamento attesissimo, che ci permetterà di ascoltare ancora una volta i 12 concorrenti scelti per formare le 4 squadre dei giudici.

