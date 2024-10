Alluvione e esplosione alla Toyota, solidarietà di Mattarella (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Un saluto cordiale ai presenti e nel rivolgerlo alla presidente Priolo e al sindaco Lepore desidero anche io in apertura esprimere solidarietà alla città che ci ospita, ai familiari della vittima dell'Alluvione e del gravissimo incidente mortale di ieri, ai feriti e alle famiglie che stanno soffrendo le conseguenze del maltempo e di questa ennesima tragedia sul lavoro. Non ci sono più parole adeguate per esprimere allarme e angoscia". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla Biennale dell'Economia cooperativa di Legacoop a Bologna. Quotidiano.net - Alluvione e esplosione alla Toyota, solidarietà di Mattarella Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Un saluto cordiale ai presenti e nel rivolgerlopresidente Priolo e al sindaco Lepore desidero anche io in apertura esprimerecittà che ci ospita, ai familiari della vittima dell'e del gravissimo incidente mortale di ieri, ai feriti e alle famiglie che stanno soffrendo le conseguenze del maltempo e di questa ennesima tragedia sul lavoro. Non ci sono più parole adeguate per esprimererme e angoscia". Così il presidente della Repubblica SergiointervenendoBiennale dell'Economia cooperativa di Legacoop a Bologna.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alluvione - corsa contro il tempo per ripartire : “Solidarietà da amici e contradaioli” - Una frase, quella del titolare della farmacia Laguardia a San Miniato, colpita duramente dal torrente d’acqua provocato dal nubifragio, che riassume bene la reazione della città ma, al contempo, guarda avanti. Vorremmo poter nominare uno ad uno tutti, ma sono tanti. Quella ricevuta da chi, nell’emergenza improvvisa, ha visto materializzarsi amici, vicini, conoscenti e contradaioli. (Lanazione.it)

Alluvione in Emilia-Romagna - dal Veneto partono sedici squadre di volontari. Zaia : «Solidarietà alla popolazione colpita» - «Per l’Emilia-Romagna e per il bolognese in particolare sono ore difficili, per questo voglio esprimere la mia solidarietà a tutta la popolazione che si trova a fare i conti con una nuova alluvione». Lo ha dichiarato il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, apprendendo le notizie che... (Veronasera.it)

La Camera di Commercio di Bergamo contribuisce con 20mila euro al Fondo di Solidarietà per i danni dell’alluvione - . La Giunta della Camera di Commercio di Bergamo, nella seduta di lunedì 14 ottobre, ha disposto all’unanimità di conferire 20mila euro al Fondo di Solidarietà istituito su iniziativa del Comune di Bergamo per il sostegno dei soggetti colpiti dagli eventi calamitosi del 9 settembre. Il presidente Carlo Mazzoleni dichiara: “La Camera di commercio di Bergamo, come altre istituzioni e realtà territoriali, risponde all’iniziativa del Comune di Bergamo con un segno di solidarietà nei confronti di coloro che sono stati colpiti dagli eventi alluvionali del 9 settembre. (Bergamonews.it)