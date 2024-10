Addio a Michel Newman, star di “Baywatch” (e unico vero bagnino della serie) (Di giovedì 24 ottobre 2024) Era l’unico, vero bagnino nella serie dei guardaspiaggia più famosi al mondo: è scomparso all’età di 67 anni Michael Newman, celebre volto del telefilm (allora si chiamavano così) Baywatch. Newman, da semplice consulente per le riprese nella prima stagione, era diventato attore grazie a una serie di piccole comparse nello show tv fino a diventare un membro del cast a tutti gli effetti. Di fatto, interpretava se stesso: ecco perché anche nella finzione il nome del suo personaggio era Michael “Newmie” Newman. GUARDA LE FOTO Pamela Anderson, foto: i beauty look iconici degli Anni 90. Gli anni di Baywatch Michael Newman, il vero bagnino di Baywatch, morto a 67 anni Il bagnino/attore si era ritagliato una certa notorietà negli anni del boom di Baywatch, tanto che contava anche diversi fanclub sparsi per il mondo. Amica.it - Addio a Michel Newman, star di “Baywatch” (e unico vero bagnino della serie) Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Era l’nelladei guardaspiaggia più famosi al mondo: è scomparso all’età di 67 anni Michael, celebre volto del telefilm (allora si chiamavano così) Baywatch., da semplice consulente per le riprese nella prima stagione, era diventato attore grazie a unadi piccole comparse nello show tv fino a diventare un membro del cast a tutti gli effetti. Di fatto, interpretava se stesso: ecco perché anche nella finzione il nome del suo personaggio era Michael “Newmie”. GUARDA LE FOTO Pamela Anderson, foto: i beauty look iconici degli Anni 90. Gli anni di Baywatch Michael, ildi Baywatch, morto a 67 anni Il/attore si era ritagliato una certa notorietà negli anni del boom di Baywatch, tanto che contava anche diversi fanclub sparsi per il mondo.

