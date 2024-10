Abruzzo24ore.tv - Violenta rissa all'alba nella villa comunale: fermati due sospetti, indagini in corso

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) L'Aquila - Scontro all’nel cuore dell’Aquila: feriti due giovani, la polizia indaga su un possibile movente legato allo spaccio. Una brutaleè scoppiata all'dell'Aquila, coinvolgendo alcuni giovani, tutti stranieri. L'episodio si è concluso con due feriti e due uomini in stato di fermo. Secondo le primecondotte dalla polizia, lo scontro sarebbe avvenuto per motivi legati a un regolamento di conti. I dettagli dell'aggressione parlano di tre individui armati di mazze e bastoni che hanno attaccato due giovani, probabilmente per questioni connesse al traffico di stupefacenti. Oltre alle lesioni riportate, sembra che le vittime siano state anche rapinate. Gli agenti stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nell'area e raccogliendo le testimonianze dei passanti che potrebbero aver assistito all'episodio.