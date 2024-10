Trump agli sgoccioli a 10 giorni dalle elezioni: il Tycoon di nuovo accusato di razzismo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) A 13 giorni dalle elezioni americane il candidato repubblicano Donald Trump ha subito un duro colpo. La testata The Atlantic ha infatti pubblicato un ritratto piuttosto negativo dell’ex presidente, riportando un episodio spiacente riguardante una soldatessa americana brutalmente uccisa da un suo commilitone e una serie di frasi che il Tycoon avrebbe pronunciato a riguardo. L'articolo Trump agli sgoccioli a 10 giorni dalle elezioni: il Tycoon di nuovo accusato di razzismo proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Trump agli sgoccioli a 10 giorni dalle elezioni: il Tycoon di nuovo accusato di razzismo Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) A 13americane il candidato repubblicano Donaldha subito un duro colpo. La testata The Atlantic ha infatti pubblicato un ritratto piuttosto negativo dell’ex presidente, riportando un episodio spiacente riguardante una soldatessa americana brutalmente uccisa da un suo commilitone e una serie di frasi che ilavrebbe pronunciato a riguardo. L'articoloa 10: ildidiproviene da Il Difforme.

