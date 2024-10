Trasferimento di Raffaele Rivola: Il Comandante dei Carabinieri di Bolzano alla Guida della Cooperazione Internazionale (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Colonnello Raffaele Rivola, Comandante provinciale dei Carabinieri in Alto Adige, si prepara a lasciare Bolzano per assumere un nuovo incarico presso il Comando generale dell’Arma di Roma, come capo ufficio della Cooperazione Internazionale. Con una carriera caratterizzata da un solido background in geopolitica e una lunga esperienza a livello Internazionale, Rivola esprime sentimenti contrastanti riguardo a questo Trasferimento. Da un lato, la nuova sfida professionale rappresenta un’opportunità , mentre dall’altro, l’attaccamento al territorio altoatesino pesa sul suo cuore. Alti valori civici e una comunità coesa Durante il suo tempo a Bolzano, Rivola è rimasto colpito dal senso civico degli abitanti dell’Alto Adige. Gaeta.it - Trasferimento di Raffaele Rivola: Il Comandante dei Carabinieri di Bolzano alla Guida della Cooperazione Internazionale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Colonnelloprovinciale deiin Alto Adige, si prepara a lasciareper assumere un nuovo incarico presso il Comando generale dell’Arma di Roma, come capo ufficio. Con una carriera caratterizzata da un solido background in geopolitica e una lunga esperienza a livelloesprime sentimenti contrastanti riguardo a questo. Da un lato, la nuova sfida professionale rappresenta un’opportunità , mentre dall’altro, l’attaccamento al territorio altoatesino pesa sul suo cuore. Alti valori civici e una comunità coesa Durante il suo tempo aè rimasto colpito dal senso civico degli abitanti dell’Alto Adige.

