Thales nei nove mesi ricavi in crescita a 141 miliardi

Thales, nei nove mesi ricavi in crescita a 14,1 miliardi (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Thales registra nei primi nove mesi "ricavi a 14,1 miliardi, in crescita del 6,2% su base organica (+9,4% la variazione totale)" e ordini per "15,6 miliardi, in crescita del 23% su base organica (+26% la variazione totale)". "Il terzo trimestre conferma il forte slancio commerciale e la crescita dei ricavi nella maggior parte delle attività Thales", commenta il presidente e a.d. Patrice Caine, che indica: "Siamo fiduciosi di raggiungere i nostri obiettivi finanziari per il 2024". "Il business della Difesa ha goduto di una visibilità senza pari grazie a contratti a lungo termine. L'avionica è stata trainata dalla ripresa del traffico aereo e da solide prospettive di crescita. Quotidiano.net - Thales, nei nove mesi ricavi in crescita a 14,1 miliardi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024)registra nei primia 14,1, indel 6,2% su base organica (+9,4% la variazione totale)" e ordini per "15,6, indel 23% su base organica (+26% la variazione totale)". "Il terzo trimestre conferma il forte slancio commerciale e ladeinella maggior parte delle attivitÃ", commenta il presidente e a.d. Patrice Caine, che indica: "Siamo fiduciosi di raggiungere i nostri obiettivi finanziari per il 2024". "Il business della Difesa ha goduto di una visibilità senza pari grazie a contratti a lungo termine. L'avionica è stata trainata dalla ripresa del traffico aereo e da solide prospettive di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Economia non osservata a quota 201 miliardi nel 2022 - in crescita del +9 - 6% in un anno - Nel 2022 il valore dell’economia non osservata si è assestato a quota 201,6 miliardi di euro, segnando una crescita del +9,6% rispetto all’anno precedente (quando era di 184 miliardi). In termini assoluti la crescita è stata di 17,6 miliardi. Sotto ... (Quifinanza.it)

Crescita esponenziale per l’industria audiovisiva italiana : valore della produzione raggiunge oltre 2 miliardi - Facebook WhatsApp Twitter Il settore audiovisivo italiano continua a mostrarsi florido, come evidenziato dal recente 6/o Rapporto sulla produzione audiovisiva nazionale, presentato al Cinema Barberini dalla presidente dell’Associazione ... (Gaeta.it)

Lo sport come volano di crescita : un’analisi dei benefici economici e sociali. Con aumento della pratica - produttività alle stelle (oltre 30 miliardi di euro in più sul PIL) - Lo sport emerge come un potente catalizzatore di crescita economica e benessere sociale, con potenziali impatti significativi sul PIL, l'occupazione e la salute pubblica. L'articolo Lo sport come volano di crescita: un’analisi dei benefici ... (Orizzontescuola.it)