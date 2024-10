Temptation Island, Titty e Antonio un mese dopo: "Mai più sentiti". Cosa è successo a tutte le coppie dopo il falò (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Che fine hanno fatto Titty e Antonio un mese dopo il falò di confronto a Temptation Island? Nalla puntata finale del “viaggio nei sentimenti” di Canale 5 è arrivato il momento di scoprirlo. “Titty, come va?”, le chiede, accogliendola, Filippo Bisciglia. “Tutto bene, anche se c’ho messo tempo per Europa.today.it - Temptation Island, Titty e Antonio un mese dopo: "Mai più sentiti". Cosa è successo a tutte le coppie dopo il falò Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Che fine hanno fattounildi confronto a? Nalla puntata finale del “viaggio nei sentimenti” di Canale 5 è arrivato il momento di scoprirlo. “, come va?”, le chiede, accogliendola, Filippo Bisciglia. “Tutto bene, anche se c’ho messo tempo per

Temptation Island - un mese dopo l’ultimo falò : tutti i cambiamenti - Non ha voluto più vedermi fuori dal programma. Mirco e Giulia non sono usciti insieme dal programma. E spera in un futuro insieme. Un mese dopo Alfred ha raccontato di aver ritrovato se stesso: “Con la single Sofia non è andata come previsto, non ho approfondito la conoscenza. È andata a casa dei genitori, e non è più tornata a casa nostra. (Dailyshowmagazine.com)

Sara e Fabio a Temptation Island 2024 : un mese dopo - come è finita tra loro? Stanno insieme o separati? Video Witty Tv - Poi ha spiegato che stanno lavorando per abbattere la distanza e che hanno preso casa insieme. I due sono apparsi più legati che mai avendo superato i momenti difficili. Ecco il video Witty TV. Apprezzo il coraggio che ha avuto a ridarmi un’altra possibilità“. . Sara, dopo aver scoperto di essere stata tradita dal suo fidanzato in passato, lo ha perdonato e ha deciso di uscire dal programma con ... (Superguidatv.it)

Millie e Michele a Temptation Island 2024 : un mese dopo - come è finita tra loro? Stanno insieme o separati? Video Witty Tv - Michele aveva deciso di lasciare la sua fidanzata dopo aver visto degli atteggiamenti troppo intimi della sua ragazza con il tentatore Alex. Ecco il video Witty TV. Ha anche raccontato di essersi sentita con Alex ma di essere ancora innamorata di Michele. Un mese dopo, Millie e Michele non hanno ancora chiuso di netto la loro storia. (Superguidatv.it)