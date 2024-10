Isaechia.it - Temptation Island 12 chiude in calo: gli ascolti della settima e ultima puntata

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) È andata in onda ieri sera lanonchédodicesima edizione, il reality delle tentazioni raccontato come sempre dal fidato Filippo Bisciglia. Diversamente da quanto accaduto nella precedente edizione conclusasi solo pochi mesi fa, nell’dopo l’ultimo falò di confronto è stato mostrato anche il cammino dei protagonisti un mese dopo la finetrasmissione. Nonostante il 2024 abbia visto la messa in onda ravvicinata di due edizioni,si è confermato nel corso dellene ancora una volta leaderprima serata. Hanno seguito ieri sera le storie delle sette coppie protagoniste 3.008.000 per uno share pari al 20,73.indunque rispetto alle precedenti puntate. Andando infatti a ritroso, la precedenteera stata vista da 3 244 000 telespettatori.