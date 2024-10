Ilgiorno.it - Studente aggredito. Indagano i carabinieri

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopo la maxi rissa di una settimana fa un nuovo movimentato episodio nel cuore del polo scolastico saronnese con alcuni studenti che chiamano Polizia locale echiedendo aiuto per i compagni. È successo lunedì pomeriggio poco dopo le 14 quando un diciassettenne è stato raggiunto da un violento pugno sferrato da uno straniero volto noto alle forze dell’ordine per borseggi e altre aggressioni. Questa la prima ricostruzione, fatta da alcuni testimoni che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, di quanto avvenuto in via Varese davanti alla fermata del pullman utilizzata degli studenti del polo scolastico. A chiarire l’accaduto saranno i. Il minorenne è stato accompagnato al Pronto soccorso per accertamenti. Alcuni ragazzi presenti hanno fornito l’identikit di chi lo ha colpito.