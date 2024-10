Screenworld.it - Spider-Man 4: Tom Holland conferma che il film si farà, ecco quando inizieranno le riprese

Leggi tutta la notizia su Screenworld.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)-Man 4 si! Are il ritorno dell’Uomo Ragno nel Marvel Cinematic Universe è Tomstesso che durante un’intervista ha dichiarato che lela prossima estate. Intervistato da Jimmy Fallon nel suo The Tonight Show, alla domanda se i recenti rumors su un possibile-Man 4 ed il suo ritorno come Peter Parker fossero veri, Tomha ufficialmenteto l’inizio della produzione del, rivelando anche la data dell’inizio delle-Man 4 si. La prossima estate cominciamo le. È tutto pronto, ci siamo quasi. È così emozionante. Non vedo l’ora. .@Tom1996 confirms @ManMovie 4 is coming soon! #FallonTonight pic.twitter.