Laprimapagina.it - Sara Clementi: “Radici”, il singolo d’esordio dal 25 ottobre

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dal 252024 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “”, il nuovodi. “” è un brano che riflette un viaggio introspettivo della cantante alla ricerca delle sue origini, sia personali che spirituali per scoprire qualcosa di profondo e nascosto, come ledella propria identità. Spiega l’artista a proposito del nuovo brano: “Scrivere il mio primo inedito per me è stato un modo per raccontare la mia parte interiore che oggi è ancora alla ricerca di diverse risposte. E’ un modo (forse l’unico) per comunicare , per raccontare agli altri e a me stesso i miei mondi . Molti sono ancora da scoprire. Oggi mi ritrovo qui , e con grande gioia annuncio che il mio primoverrà distribuito da Sony Music.