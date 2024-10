Sanità, numero unico guardia medica 116117 attivo a Siena, Arezzo e Grosseto (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Firenze, 23 ottobre 2024 – Dopo Firenze, Prato e Pistoia, anche a Siena, Arezzo e Grosseto è partito il nuovo numero europeo per le cure non urgenti 116117. Dal 21 ottobre 2024 nell'Asl Toscana Sud Est si può infatti usufruire del servizio. Nell'azienda Usl Toscana Centro il numero unico della guardia medica è attivo dal 16 settembre 2024. Ultima a partire, il 18 novembre prossimo, l'azienda Usl Toscana Nord Ovest, e quindi i territori di Massa, Lucca, Versilia, Pisa e Livorno. I dati dell'Asl Toscana Sud Est Come ha comunicato l'Asl Toscana Sud Est, nella prima giornata del nuovo numero unico della guardia medica, sono arrivate 172 chiamate, con un tempo di attesa inferiore ai 60 secondi nella fascia oraria dalle 22 alle 8 e con un picco massimo di attesa intorno ai 4 minuti nella fascia oraria dalle 20 alle 22 (quando si sono concentrate il maggior numero di telefonate, pari a110). Lanazione.it - Sanità, numero unico guardia medica 116117 attivo a Siena, Arezzo e Grosseto Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Firenze, 23 ottobre 2024 – Dopo Firenze, Prato e Pistoia, anche aè partito il nuovoeuropeo per le cure non urgenti. Dal 21 ottobre 2024 nell'Asl Toscana Sud Est si può infatti usufruire del servizio. Nell'azienda Usl Toscana Centro ildelladal 16 settembre 2024. Ultima a partire, il 18 novembre prossimo, l'azienda Usl Toscana Nord Ovest, e quindi i territori di Massa, Lucca, Versilia, Pisa e Livorno. I dati dell'Asl Toscana Sud Est Come ha comunicato l'Asl Toscana Sud Est, nella prima giornata del nuovodella, sono arrivate 172 chiamate, con un tempo di attesa inferiore ai 60 secondi nella fascia oraria dalle 22 alle 8 e con un picco massimo di attesa intorno ai 4 minuti nella fascia oraria dalle 20 alle 22 (quando si sono concentrate il maggiordi telefonate, pari a110).

