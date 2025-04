Lanazione.it - Ancora la “guerra dei pini“. E Fratellini va all’attacco

"L’attuale amministrazione, che aveva contestato con forza e determinazione la decisione di abbatterli tutti, non ha fatto nulla per evitarlo. Ha solo perso tempo e soldi pubblici". Torna alla carica Francesco, dopo gli abbattimenti di queste ore e pochi giorni dopo una lettera aperta sulla questione. A cominciare dal fatto che l’amministrazione stesse mettendo in atto una inutile messa in scena delle cosiddette "ordinanze contingibili ed urgenti di abbattimento" deidi via San Francesco e delle vie limitrofe. Il progetto di riqualificazione delle strade interessate, sottolinea, prevede già l’abbattimento deie "poiché ufficialmente non è stato modificato, non serve alcuna ordinanza per attuare un progetto già approvato e affidato a un’impresa". Secondoè inevitabile, se si vuole garantire incolumità pubblica, abbattere questo tipo di alberi.