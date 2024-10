Calciomercato.it - Rashford sbarca in Serie A: tridente da sogno

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’attaccante inglese può lasciare il Manchester United ed ha chiesto al suo agente di valutare tutte le offerte nei suoi confronti Anche quest’anno non si è aperta nel migliore dei modi la stagione del Manchester United. Nonostante gli acquisti arrivati dal mercato per rinforzare la rosa di Erik ten Hag, i ‘Red Devils’ hanno mostrato sino a questo momento non poche difficoltà. L’allenatore olandese, confermato in panchina dopo un’estate turbolenta, rimane comunque in bilico e sotto esame agli occhi della dirigenza. Marcus(LaPresse) – Calciomercato.itTra i calciatori sotto rendimento negli ultimi due anni, non si può non citare Marcus. L’attaccante inglese, reduce da una stratosferica stagione 2022/23 con 17 gol all’attivo in Premier League, con l’approdo di ten Hag a Manchester ha ridotto sensibilmente i suoi numeri in fase realizzativa.