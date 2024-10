Premio Bianca d’Aponte, Un Cast Ricchissimo per la 20ª Edizione (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il 25 e 26 ottobre si svolgerà la ventesima Edizione del Premio Bianca d’Aponte, un evento dedicato alle cantautrici che si terrà presso il Teatro Cimarosa di Aversa, con un Cast di grandi artisti. Questa celebrazione rappresenta un momento importante nella scena musicale italiana, evidenziando il talento e la creatività delle donne nella musica d’autore. Scopri il Premio Bianca d’Aponte, Un Cast Straordinario Il 25 e 26 ottobre si svolgerà la ventesima Edizione del Premio Bianca d’Aponte, un evento dedicato alle cantautrici che si terrà presso il Teatro Cimarosa di Aversa. Questa celebrazione rappresenta un momento importante nella scena musicale italiana, evidenziando il talento e la creatività delle donne nella musica d’autore. Spettacolo.periodicodaily.com - Premio Bianca d’Aponte, Un Cast Ricchissimo per la 20ª Edizione Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il 25 e 26 ottobre si svolgerà la ventesimadel, un evento dedicato alle cantautrici che si terrà presso il Teatro Cimarosa di Aversa, con undi grandi artisti. Questa celebrazione rappresenta un momento importante nella scena musicale italiana, evidenziando il talento e la creatività delle donne nella musica d’autore. Scopri il, UnStraordinario Il 25 e 26 ottobre si svolgerà la ventesimadel, un evento dedicato alle cantautrici che si terrà presso il Teatro Cimarosa di Aversa. Questa celebrazione rappresenta un momento importante nella scena musicale italiana, evidenziando il talento e la creatività delle donne nella musica d’autore.

Premio Bianca d’Aponte per Cantautrici - un Cast Eccezionale per la 20ª edizione - Per maggiori informazioni: 336 694666 – 335 5383937; info@biancadaponte. Radio Rai e Copertura Mediatica Le celebrazioni del premio godranno di un’ampia copertura mediatica grazie a Rai Radio1 e Rai Radio Techetè. Premi e Riconoscimenti del Premio Bianca D’Aponte La vincitrice assoluta riceverà il Premio Bianca d’Aponte, una borsa di studio di 1. (Spettacolo.periodicodaily.com)

