Pierpaolo Pretelli debutta come attore in "Rocky – The Musical", ma scoppia il gossip tra Giulia Salemi e Giulia Ottonello (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pierpaolo Pretelli ha fatto il suo esordio come attore al Teatro Alfieri di Torino, il 18 ottobre, nel ruolo da protagonista in Rocky – The Musical, diretto da Luciano Cannito e ispirato al famoso film di Sylvester Stallone. Accanto a lui, Giulia Ottonello, vincitrice della seconda edizione di Amici, nel ruolo di Adriana.

