Per la Borsa si profila un avvio incerto con l’oro che tocca un nuovo record assoluto

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Le Borse europee si preparano a un’apertura incerta, con gli investitori concentrati sugli sviluppi negli Stati Uniti per comprendere il ritmo dell’allentamento della politica monetaria della Fed. Il panorama politico, caratterizzato dalla contrapposizione tra Kamala Harris e Donald Trump in vista delle elezioni, aggiunge ulteriore incertezza. Le tensioni in Medio Oriente stanno alimentando la domanda di beni rifugio come, che questa mattina ha raggiunto unmassimo storico, proseguendo la sua recente serie di rialzi. A sostenere il prezzo del metallo prezioso è anche l’incertezza legata alla serrata corsa per le elezioni presidenziali negli Stati Uniti.spot hato ildi 2.750,35 dollari l’oncia, mentre i futures con scadenza a dicembre sono saliti a 2.766 dollari l’oncia.